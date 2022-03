Atraso na entrega de material 'apanha' KTM: Miguel Oliveira só tem uma moto na Argentina

Vencedor do último Grande Prémio, com aquele recital no piso molhado em Mandalika , Miguel Oliveira foi um dos pilotos chamados à conferência de imprensa prévia do GP da Argentina, uma prova que fica desde já marcada pela mudança do programa , por conta dos atrasos na chegada dos materiais à América do Sul. A Red Bull KTM Factory Racing foi uma das equipas afetadas, mas bem menos do que outras, conforme explicou Miguel Oliveira."Acho que temos de estar felizes, já que há outras equipas que não têm nada. Do nosso lado só nos falta uma moto. Acho que esse é o menor dos problemas, já que teremos de condensar todo o programa no sábado, o que será diferente e um desafio, especialmente tendo apenas quatro mecânicos. Mas estou feliz por fazer algo", começou por dizer o português.Miguel Oliveira recordou ainda a vitória da Indonésia, num fim de semana do qual saiu com a sensação que mesmo com piso seco poderia ter brilhado. "As condições eram difíceis, mas estávamos rápidos tanto no molhado como no seco. Acho que até no seco poderíamos ter lutado pelo pódio. A vitória significou um marco importante nos nossos resultados. Há muito que não somava tantos pontos numa prova, especialmente olhando à segunda parte da época passada, que foi difícil para mim", assumiu o piloto português.Agora de olho na Argentina, Oliveira quer aproveitar o 'embalo'. "Queremos usar a motivação que esta vitória nos dá para ser competitivos aqui na Argentina também. O fim de semana pode ser de sucesso para nós. Em 2019 a KTM não era tão boa como é agora", apontou o piloto da Red Bull KTM Factory Racing.Por fim, o piloto natural de Almada assume que tem algo a melhorar. "Em Mandalika, o meu objetivo era melhorar a posição de qualificação, que tem sido um dos meus pontos fracos até agora. Será essa a minha mentalidade para este fim de semana, para tentar uma melhor qualificação", concluiu.