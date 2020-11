Autódromo do Algarve confia no regresso do MotoGP em 2021

Apesar de não entrar no calendário definitivo e apenas constar na lista de circuitos de reserva para receber provas do Mundial de MotoGP do próximo ano, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) está confiante de que Portugal em 2021 voltará a receber uma prova do principal campeonato de velocidade do Mundo. Pelo menos é isso que é possível entender pelo email que nos últimos dias foi enviado a quem adquiriu bilhete para a edição deste ano e que, devido à pandemia de Covid-19, se vê impossibilitado de marcar presença no próximo domingo nas bancadas em Portimão.





"Para 2021, o nosso Autódromo já surge como o 1.º circuito de reserva, conforme calendário provisório publicado, sendo muito positivas as probabilidades de a prova ser confirmada nos próximos meses", pode ler-se numa nota introdutória do mesmo envio, no qual o AIA dá três opções à escolha.Duas delas vão no sentido de os interessados não procederem a pedido de devolução da verba paga (é essa a outra opção à escolha), mas sim passarem o bilhete para o próximo ano. A primeira permite garantir uma "oferta adicional de um voucher MotoGP, no valor de 30% do bilhete comprado, para utilização na prova de MotoGP de 2021 (upgrade de bancada, upgrade de domingo para fim-de-semana ou compra de outro bilhete)".A segunda envolve a aquisição de um bilhete para a prova de Superbikes do próximo (com oferta de outro) e também uma "oferta adicional de um voucher Autódromo, no valor do bilhete já comprado acrescido de 30%, para utilização nas experiências do Kartódromo Internacional do Algarve" ou da "Racing School, válido por um período de 24 meses".No mesmo email, refira-se, o AIA faz a ressalva de que será feita a "devolução do valor do bilhete já adquirido para a prova de MotoGP de 2020 se, até fevereiro de 2021, a prova de MotoGP 2021 não for confirmada para o Autódromo Internacional do Algarve".A finalizar, o AIA refere que a adesão dos portugueses foi "muito importante para o entusiasmo da Dorna com a etapa portuguesa do campeonato de MotoGP e para a vontade de que o mesmo venha a fazer parte do calendário fixo dos próximos anos".