Bagnaia não descarta Miguel Oliveira na luta pelo título

Francesco Bagnaia (Ducati), campeão do Mundo em título e um dos pilotos presentes na conferência de imprensa de antevisão do GP Portugal, acredita que Miguel Oliveira (Aprilia) "é um grande rival" para o Mundial de 2023.

"É um grande rival. Lutei com ele em 2018 pelo título de Moto2 [que o italiano conquistou, deixando o português em segundo], foi uma luta difícil e foi difícil de bater. Tem uma pilotagem suave e precisa. Com a Aprilia será um dos mais fortes este ano. Começamos em Portugal, a sua corrida caseira, pelo que acredito que será muito competitivo. Vamos ver".

Fabio Quartararo e Marc Márquez também marcaram presença no encontro com os jornalistas e o espanhol retirou-se da luta pelo pódio nesta primeira corrida. "Especialmente aqui em Portimão não podemos falar de vitórias e pódios. Mas o campeonato é longo, o ano vai ser duro e acredito que vamos melhorar ao longo do tempo. No ano passado aqui conseguimos aproximar-nos da Ducati em termos de ritmo de corrida, mas em tempos de voltas rápidas estamos muito longe. As primeiras corridas vão mostrar-nos se a Honda está competitiva ou não".