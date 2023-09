Bagnaia: «Sinto que preciso de uma cerveja»

Considerando aquilo que sucedeu no domingo, Pecco Bagnaia tem de ser considerado um dos grandes destaques do primeiro dia de treinos para o Grande Prémio de San Marino . Depois do assustador acidente da Catalunha, de ter passado pelo hospital e ter ficado afetado fisicamente na perna, o piloto italiano da Ducati conseguiu mesmo assim assinar o sétimo melhor tempo do dia, algo que o deixou muito satisfeito. E a precisar de uma hidratação... diferente."Sinto que preciso de uma cerveja", gracejou o italiano, antes de, mais a sério, assumir que pensava que se iria sentir melhor. "Honestamente, não consigo mexer a perna ou o pé porque sinto dor do hematoma. Esta manhã foi dura, porque não sabia onde devia meter o pé. Depois mudámos o travão. Sempre que travava, perdia a traseira em todas as curvas, o que é muito assustador. De tarde percebi onde tinha de meter o pé. Não consigo inclinar-me como habitualmente. A dor é intensa, mas sinto-me melhor do que de manhã, porque fomos competitivos. Não sei o que esperar de amanhã. Estar no top-10 é como uma pole position. Podemos estar felizes e satisfeitos", assumiu o italiano.