Bezzecchi furioso com Marc Márquez: «É o piloto mais sujo do MotoGP. Nem mostraram a repetição»

Contact with @marcmarquez93 resulted in a costly crash for Bezzecchi and no further action was taken ?



The Italian did not mince his words after the race #ValenciaGP pic.twitter.com/aRmgxJY9lm — MotoGP™ (@MotoGP) November 26, 2023

A temporada de 2023 terminou com a festa de Pecco Bagnaia com título mundial e vitória no Grande Prémio da Comunidade Valenciana , mas acabou também com uma pequena polémica entre Marco Bezzecchi e Marc Márquez. Ambos ficaram fora de corrida devido a quedas, sendo que o italiano foi o primeiro a ficar pelo caminho, depois de ter sido tocado pelo espanhol. Um incidente de corrida para os comissários, mas que para o piloto da Mooney VR46 foi mais do que isso."O Márquez decidiu colocar fim à minha corrida na terceira curva. Fez o mesmo na Tailândia, bateu-me por trás. O problema é que desta vez foi tão forte, que me magoou nos ombros e no pé esquerdo. O seu estilo não tem muita explicação. Decidiram não mostrar a repetição, porque a ação foi muito suja. É o Márquez, ninguém lhe pode tocar. Eles investigam, mas não fazem nada. Os comissários nunca tocam no Marc e é o piloto mais sujo do MotoGP. Para os comissários é sempre um incidente de corrida. Quando fazes cair um piloto, pelo menos mereces uma penalização. São 27 voltas e se me atiras fora à terceira curva, mereces uma penalização. Falei com os comissários, mas eles não quiseram falar comigo. Tentei falar com o Carlos Ezpeleta e não quis falar comigo. Por isso depois fui ao camisão do Marc. Disse-me que não me viu, mas isso é impossível", atirou sem rodeios o italiano.As palavras de Bezzecchi chegaram rápido aos ouvidos de Márquez, que não tardou em responder, mas sem ser muito corrosivo. "Não vou perder muito tempo com o Bezzecchi. Veio ao meu camião, mas não vou fazer nenhum comentário porque podia ser inapropriado. Creio que ele se vai arrepender do que disse quando veio ao camião, mas só quando amadurecer. A ação foi clara de primeira volta", disse o espanhol, que hoje cumpriu a sua última corrida pela Honda.No próximo ano ambos levarão motos Ducati - Bezzecchi na Mooney VR46, Márquez na Gresini - e a dúvida é: como será o ambiente? O italiano deixou uma espécie de aviso. "Não respeitará os pilotos da Ducati no ano que vem, mas eu farei o mesmo!"