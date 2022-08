Binder despede-se de Miguel Oliveira: «Obrigado por teres sido um colega de equipa fantástico»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

View this post on Instagram A post shared by Brad Binder (@bradbinder)

Depois de vários anos ligados à estrutura da KTM, cinco deles enquanto colegas de equipa - em Moto3, Moto2 e MotoGP -, Miguel Oliveira e Brad Binder vão definitivamente seguir caminhos distintos. O português rumará à Aprilia, na equipa WithU RNF, e o sul-africano permanecerá na formação austríaca, mas para trás ficará uma amizade forte, conforme atesta a mensagem deixada por este último nas redes sociais."Depois de cinco temporadas fantásticas juntos, desejo-te o melhor para o que aí vem. Obrigado por teres sido um fantástico colega de equipa e sempre um grande amigo. Vemo-nos nas pistas", escreveu o piloto sul-africano.Oliveira e Binder foram colegas pela primeira vez em 2015, no Mundial de Moto3, voltando depois a partilhar boxe em 2017 e 2018, já no Moto2. O derradeiro passo da ligação entre ambos deu-se nas duas últimas temporadas, na Red Bull KTM Factory Racing de MotoGP, onde conseguiram juntos dar quatro das seis vitórias que a marca austríaca tem (Miguel Oliveira conta com mais duas, na Tech3).