Bomba à vista? Saída de Marc Márquez pode levar Viñales para a Honda e afetar... Miguel Oliveira

Bueno pues nada! Ante tanta insistencia! Ahí va la bomba!! Maverick Viñales, ha sido sondeado por HRC para cubrir la plaza de Marquez en caso de salida! Y ojo, que no sólo hay un elemento de Aprilia contactado por Honda. También Rivola podría ir en el paquete! Seguimos esperando! https://t.co/IvJaJU67tN — Ricard Jové (@RicardJove) September 29, 2023

Y si esto pasa, ojo que puede haber un efecto Dominó con esa plaza de Aprilia! O no Fabio? https://t.co/mum8N7DxjX — Ricard Jové (@RicardJove) September 29, 2023

Que nadie se vuelva loco, todavía! Nadie se va, de momento, a ningún sitio, hasta que no se diga lo contrario. Es decir, contactos y sondeos los hay a todas horas en el Paddock! Eso si, lo que queda muy claro es que M. Márquez es, aún y sin oficializar nada, un autentico tsunami! — Ricard Jové (@RicardJove) September 29, 2023

O futuro de Marc Márquez é uma das maiores incógnitas do MotoGP atual e muito pode mudar em função daquilo que o espanhol decidir fazer em 2024. Ainda com contrato com a Honda por mais uma temporada, o espanhol tem deixado o seu futuro em dúvida e isso faz com que a marca japonesa olhe ao mercado em busca de um plano B. Um deles, segundo adianta o repórter espanhol Ricard Jové, da DAZN, será Maverick Viñales, atual piloto da equipa de fábrica da Aprilia, algo que poderia influenciar o futuro de Miguel Oliveira, que atualmente está na CryptoDATA RNF, a equipa satélite da marca italiana. Caso Viñales se mova para a Honda, Miguel Oliveira poderia subir à equipa principal, algo que desde sempre foi apontado como possibilidade pelos responsáveis da Aprilia."A HRC não está apenas a sondar o mercado em busca de engenheiros e diretores, está também a abordar pilotos de MotoGP. Sim, isso mesmo, o que indica que também eles estão à procura de um plano B. Tenho um nome já, mas não o vou revelar. Espero que o Marc se mexa", começou por escrever o repórter da DAZN. O suspense, contudo, duraria apenas algumas horas."Bem, com tanta insistência, aqui vai a bomba. Maverick Viñales foi sondado pela HRC para substituir Márquez em caso de saída! E, atenção, que não foi apenas um elemento da Aprilia contactado pela Honda. Também o [Massimo] Rivola podia ir no mesmo pacote. Continuamos à espera. E se isto acontecer, atenção que pode haver um efeito dominó com este lugar da Aprilia. Ou não, Fábio [Quartararo]?", questionou.Apesar disso, Jové aproveita para colocar água na fervura (que o próprio alimentou). "Mas que ninguém fique louco... Ninguém vai mudar-se para nenhum lugar até que se diga o contrário. Quero dizer, contactos e sondagens há a todo o momento no paddock. O que é claro é que o Marc Márquez é, ainda sem oficializar nada, um autêntico tsunami!", acrescentou.Marc Márquez, refira-se, tem contrato com a Honda por mais uma temporada, mas a sua insatisfação com a falta de performance da máquina japonesa tem colocado o seu futuro em dúvida. Os rumores mais fortes apontam para uma ida para a Gresini Ducati, o que, como referiu o jornalista espanhol, poderia efetivamente provocar um efeito dominó incrível.O francês Fabio Quartararo, o outro nome referido, tem contrato com a Yamaha também até 2024.