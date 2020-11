Chefe da KTM aponta Miguel Oliveira a líder da equipa em 2021

Para lá de Hervé Poncharal, também Pit Beirer acabou o fim de semana de Portimão com um sorriso no rosto. Diretor de corridas da KTM, o austríaco viu Pol Espargaró fechar o Mundial num inesperado quinto posto na classificação geral - com a mesma pontuação de Andrea Dovizioso, o quarto -, mas acima de tudo saiu de Portugal com mais uma vitória no bolso, a terceira da KTM no MotoGP, a segunda dada por Miguel Oliveira. Um feito que o deixou naturalmente satisfeito, até porque no próximo ano será o português quem correrá na equipa de fábrica.





A gota de suor que assustou Miguel Oliveira: «Não sabia para onde ia» A gota de suor que assustou Miguel Oliveira: «Não sabia para onde ia»

A carregar o vídeo ...

A festa rija de Miguel Oliveira no pódio após vencer GP Portugal



A festa rija de Miguel Oliveira no pódio após vencer GP Portugal

"Estou particularmente feliz pelo Miguel, porque ele será o piloto que ficará connosco no próximo ano e estará ao lado do Brad Binder na equipa de fábrica. Precisamos de um novo chefe de fila para 2021 e creio que o Miguel com esta performance se tornou num forte candidato. Estou também feliz pelo Hervé Poncharal, pois tornaram-se numa equipa fantástica em apeans dois anos", elogiou Beirer, em declarações à Servus TV."Foi uma época fantástica, agora com uma terceira vitória com dois pilotos diferentes. Isso merece o reconhecimento de todos. Estou feliz pelo quinto lugar do Pol no Mundial, é incrível. Na nossa quarta época no MotoGP, acabar em quinto no Mundial, é algo difícil de acreditar. Além disso, tivemos o título de Moto3 hoje. Vivemos uma experiência brutal. Preciso de algumas horas para processar estes sucessos, mas vamos para a paragem de inverno motivado", declarou.Uma alegria que também se justifica pelos resultados coletivos, que colocaram a KTM como quarta do Mundial de construtores, com 200 pontos, menos 22 do que a Ducati, 4 do que a Yamaha e 2 do que a Suzuki, e a Red Bull KTM Factory Racing no terceiro posto na classificação das equipas, com 222 pontos, menos 26 do que a Petronas Yamaha SRT e 88 do que a Team Suzuki Ecstar.