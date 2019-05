Chefe da KTM arrasa Zarco e elogia Miguel Oliveira: «Um problema ultrapassado por um novato»

Stefan Pierer, responsável máximo da KTM, arrasou Johann Zarco, o francês que juntamente com o espanhol Pol Espagaró pilota uma moto oficial da equipa austríaca no Mundial de MotoGP. O dirigente considera o rendimento do piloto "inaceitável", elogiando, em contrapartida o português Miguel Oliveira, recém-chegado à categoria rainha e que integra a Red Bull KTM Tech3, a equipa satélite da KTM."O Johann é uma grande deceção. Ele separou-se do empresário, vocês conhecem essa história. E se um atleta de alto nível não controla o seu ambiente, então temos um problema", frisou ao site 'Speedweek.com'. "O Johann chegou com o intuito de apoiar o Pol, para que possamos chegar ao topo com dois pilotos de elite. Mas agora o Pol está sozinho e o outro é um problema, que é ultrapassado por um novato."E quem é esse novato? Miguel Oliveira! "Estou muito contente com ele, entrou a todo o gás no MotoGP com a KTM. Foi por isso que prolongámos o seu contrato", referiu Pierer, sem referir se o português pode, já na próxima época, ocupar o lugar do francês na equipa oficial.Mas deixou uma certeza: "Tenho de dizer isto muito claramente - faremos o possível para avançar este ano. Temos material que já foi feito conforme os desejos do Zarco, as coisas estão encaminhadas. Mas se isto não funcionar, vamos ter de analisar a situação no final da temporada", avisou o dirigente.Decorridas que estão as quatro primeiras provas do Mundial de MotoGP, o melhor resultado de Johann Zarco foi um 13.º lugar no GP Américas. O francês é 17.º no campoenato, com os mesmos pontos do 'rookie' Miguel Oliveira.O piloto gaulês destacou-se na Tech3, aos comandos de uma Yamaha, mas está com dificuldades de adaptação à KTM RC16. Conseguirá aguentar-se até ao final do contrato? O próximo teste surge já dia 19 deste mês, no GP França, em Le Mans.