Chefe da KTM sobre Miguel Oliveira: «Isolou-se e mandou o pai negociar com outras equipas»

Para lá de ter anunciado Jack Miller e ter falado da chegada do australiano à equipa principal da KTM no comunicado esta manhã divulgado, Pit Beirer abordou ao portal alemão Motorsport-Total a situação em torno de Miguel Oliveira, numa declaração na qual assumiu alguma tristeza pela forma como tudo se desenrolou. Ao portal germânico, o diretor desportivo da marca austríaca revelou que podia ter 'obrigado' o português a ficar, mas que não fez por respeitar a boa relação que foi criada entre ambos. E mesmo que a ligação termine no final do ano, Beirer deixa claro que Miguel Oliveira é e será um amigo seu e da KTM."Claro que o meu trabalho é negociar com os melhores do paddock que vão ficar livres na próxima época. É stressante, porque quase parece que estás a trair. Quando vês um piloto a falar com outro chefe de equipa, ficas com inveja. Se ele te vê a falar com outro piloto, então acontece uma quebra de confiança. Não é bom, porque não queremos colocar em causa aquilo que conquistámos juntos. Para manter as coisas calmas na equipa, o melhor é manter os pilotos que tens. Nesse caso podes ter tudo sob controlo e trabalhar de olho no futuro". Ainda assim, não foi isso que aconteceu.A KTM foi ao mercado e atacou Jack Miller. O rumor já circulava, mas antes que ficasse sério Pit Beirer abordou a situação com o português. "Antes de Mugello tentei falar com o Miguel, para lhe dizer que essas conversas [com Jack Miller] estavam a acontecer. Quis ser justo. O Miguel é meu amigo e da equipa. Deve continuar a sê-lo, independentemente do que acontecer. Fiz uma oferta para ele ir para a Tech 3, com um salário superior. Queria mesmo impedir que ele chegasse a Mugello a dizer 'a minha equipa, os meus amigos, a família, garantiram um novo piloto e vão colocar-me na rua'".Beirer revelou, então, que podia ter forçado o português a ficar, mas que não o fiz por uma questão de justiça. "Tínhamos uma opção até 31 de maio, que podíamos ter accionado. Nesse caso, de acordo com o contrato, ele teria de correr por nós, fosse onde fosse. Mas não quisemos fazer isso, por causa da boa relação que temos com ele. Por isso fizemos uma oferta justa. Não accionámos a opção, mas fizemos uma nova oferta. Queríamos mesmo que ele ficasse, mas não sei se vamos ter essa chance", disse o chefe da equipa austríaca, que assumiu ter ficado algo surpreendido com a reação do português."Ele ganhou duas corridas com o Herve [Poncharal]. Não encarámos esta opção [baixar à Tech 3] como colocá-lo de lado, mas sim para fortalecer esse lado. O nosso objetivo era ter quatro posições de fábrica equivalentes. Mas ele não entendeu isso como algo positivo e ficou desiludido por querermos discutir com ele sobre se iria para outra equipa. Depois meio que se isolou e mandou o pai negociar com outras equipas", lembrou.E foi aí que surgiu a foto de ambos com Paolo Ciabatti , o diretor desportivo da Ducati, junto da garagem da Gresini em Barcelona. Miguel Oliveira já garantiu que foi apenas uma conversa e nada está assinado, mas Beirer não parece acreditar. "De acordo com o pai dele, nada está assinado e quer falar connosco. Mas já vimos uma foto suspeita na internet".Apesar de parecer haver alguma tristeza pela forma como a relação entre KTM e Miguel Oliveira irá terminar, o homem forte da equipa austríaca não esconde que o português é um dos pilotos que mais admira. "Ainda estou a interceder pelo Miguel. Venceu quatro Grande Prémios e é uma peça importante do nosso projeto no seu todo. Mas é também alguém muito sensível. Sabemos isso. Tentamos sempre dar-lhe uma base simples que o faça conduzir de forma mais fácil. E quando tudo está alinhado e ele tem um dos seus bons dias, aí é imbatível. E aí vêmo-lo a ter sucesso em tudo. Vemos inclinações em curva com a moto e travagens tardias que nunca tínhamos visto. Subitamente abrem-se portas que não sabíamos".