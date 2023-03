Chefe de Miguel Oliveira promete: «Vou pressionar para que haja penalizações mais duras»

Para lá da declaração curta mas clara à SportTV , Razlan Razali voltou a abordar o acidente de Miguel Oliveira com Marc Márquez à assessoria de imprensa da CryptoDATA RNF MotoGP Team, deixando a garantia de que procurará que haja penalizações bem mais duras do que aquelas até agora são aplicadas."Não foi naturalmente um bom resultado nesta primeira corrida, por razões óbvias. Vou pressionar para que haja penalizações mais duras para os pilotos que colocaram em risco dos outros neste incidente. Os pilotos de MotoGP têm de ser um exemplo para os mais jovens do Moto2 e Moto3 e comportamentos como este têm de ser severamente penalizados, de forma a que os pilotos saibam o que não podem fazer. Afinal de contas, é uma corrida com 25 voltas e não uma sprint", apontou o patrão e fundador da equipa malaia.Similar discurso teve o Team Manager da CryptoDATA RNF MotoGP Team, numa abordagem na qual se mostrou contente pelo potencial desenvolvido. "Estou feliz pela velocidade que os rapazes demonstraram, especialmente o Miguel, que teve um ritmo fantástico. Acabámos em sétimo na Sprint e ficamos orgulhosos por termos lutado pelo pódio. Claro que não fiquei satisfeito com as corridas de domingo. Ser atirado fora pelo Marc, mais o facto de termos tido uns quatro pilotos fora da corrida, temos de analisar bem a situação. Temo que isto possa ir no caminho errado. Precisamos que os pilotos tenham corridas entusiasmantes, mas com menos pilotos vamos ter menos interesse", disse Wilco Zeelenberg.