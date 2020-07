Chefe de Miguel Oliveira radiante com resultado: «Merece um enorme aplauso»

Depois do reconhecimento e celebração logo após a chegada de Miguel Oliveira às boxes da Red Bull KTM Tech3, Hervé Poncharal deixou palavras bastante elogiosas ao português na análise ao primeiro Grande Prémio da temporada de MotoGP, que valeu ao piloto de Almada um oitavo lugar histórico, igual à sua melhor performance de carreira na classe rainha. Ao site oficial da equipa, o patrão da equipa Tech 3 assumiu as dificuldades vividas ao longo do fim de semana, mas deixou claro que nunca duvidou que Miguel seria capaz de entregar este tipo de performance.





"Sabíamos que a corrida iria ser incrivelmente dura para os corredores, para os pilotos e que o calor iria levar os pilotos e as motos aos limites. Vimos muitas coisas acontecerem. Os nossos rapazes tiveram ambos bons arranques. O Miguel focou-se e manteve um ritmo forte, que sabíamos que teria, apesar da qualificação complicada e desapontante que teve. Acabar em oitavo, e igualar o seu melhor resultado na classe rainha, é uma forma fantástica de começar o campeonato. Vimos também as outras três KTM terem bons ritmos em pista. Muitos parabéns ao Miguel, merece um enorme aplauso. Ele e a equipa trabalharam duro e é assim que se começa uma temporada com o pé direito", explicou o francês.Para ser ainda melhor apenas faltou a cereja no topo do bolo, com um bom registo de Iker Lecuona. Aos 20 anos, o espanhol estava a assinar uma performance de assinalar, mas a condição física acabou por tramá-lo e ditar o abandono perto do final. "Estávamos muito felizes até a cinco voltas do final também com o Iker, porque fez um bom arranque, estava a puxar, a fazer tempos similares ao Miguel, mas depois o que temíamos aconteceu. Tens de estar no máximo da tua condição física e tínhamos percebido que ele sentiria dificuldades em fazer 25 voltas de seguida nestas condições. Foi uma pena. Creio que fez um fim de semana muito bom, trabalhou bastante, impôs um bom ritmo e merecia ver a bandeira de xadrez. Mas, mesmo assim, é mais fácil trabalhar nas condições físicas do que transformar um piloto lento em alguém rápido. O Iker é rápido, surpreendeu toda a gente, mas tem de trabalhar na sua condições física e creio que percebeu isso mesmo hoje. Vamos esperar que na próxima semana possamos voltar a ter um bom fim de semana. Entretanto, vamos lá descansar dois dias, já que todos nós sofremos imenso", acrescentou.