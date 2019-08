Colega de Miguel Oliveira no hospital após violenta queda

Num dia em que Miguel Oliveira fez história, ao dar à Red Bull KTM Tech 3 o primeiro top-10 da sua carreira no MotoGP , o malaio Hafizh Syahrin viveu, uma vez mais, um fim de semana para esquecer. Penúltimo colocado na grelha de partida para o Grande Prémio da Áustria, o asiático acabou por abandonar logo na fase inicial da prova, devido a uma violenta queda que o obrigou mesmo a ser encaminhado a um hospital local. Ali observado, o piloto de 25 anos viu ser-lhe detetada uma concussão na cabeça, a qual motivará um acompanhamento médico atento nas próximas horas.De resto, de notar que por parte da equipa satélite da KTM parece começar a esgotar-se a paciência com o malaio, em claro contraponto com Miguel Oliveira, que mereceu rasgados elogios por parte de Hervé Poncharal . Ao site oficial da equipa, o patrão da equipa lamentou o abandono e considerou que Syahrin está a tentar constantemente superar os seus limites."Tivemos mais um abandono, o que a mim me preocupa, porque desde a pausa de verão que o Hafizh tem parecido um pouco nervoso e talvez a superar os limites. Creio que temos de nos sentar com ele e, de novo, dizer-lhe que o mais importante é estar são e salvo e acabar a corrida. Tinha uma boa possibilidade de pontuar aqui, mas acabou por desperdiçá-la", lamentou, num discurso que soa claramente a desapontamento com o asiático, que tem apenas 3 pontos no Mundial, contra os 26 de Miguel Oliveira.