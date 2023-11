Companheiro de Miguel Oliveira "desiludido" com a Aprilia: «As únicas peças novas são os pneus»

Raul Fernández, companheiro de equipa de Miguel Oliveira na RNF Aprilia, deixou duras críticas à Aprilia que, segundo diz, não tem ajudado a sua equipa satélite. Depois de um Grande Prémio da Malásia para esquecer - o português sofreu uma queda e o espanhol desistiu da corrida com problemas técnicos -, Fernández resolveu abrir o livro."A Aprilia está a desiludir-nos", disse o piloto, citado pela revista 'SpeedWeek'. "Não temos nenhum apoio e absolutamente nenhuma atualização técnica. As únicas peças novas nas nossas motos são os pneus."Raul Fernández suspeita que as quatro Aprilias (as de fábrica e as de Miguel Oliveira e do espanhol) não estão a ser suficientemente desenvolvidas, porque não podem ser recolhidos dados aprofundados. "A Ducati está a ajudar os seus 8 pilotos da melhor forma possível. Se queremos correr, temos de nos comprometer de uma forma consistente e tirar o máximo proveito possível", avisou.Recorde-se que Miguel Oliveira chegou a ser apontado à Honda, para ocupar o lugar de Marc Márquez na equipa japonesa em 2024, mas as negociações não chegaram a bom porto.