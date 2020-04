Coronavírus: Cancelados GP da Alemanha, Países Baixos e Finlândia de MotoGP

Os Grandes Prémios da Alemanha, Países Baixos e Finlândia do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade foram cancelados esta quarta-feira, anunciou a organização do Mundial de MotoGP.

Num comunicado assinado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), pela Dorna (empresa promotora do Mundial) e IRTA (associação de equipas), lê-se que "a pandemia do novo coronavírus obrigou ao cancelamento destes três eventos", pontuáveis para as três categorias do campeonato do mundo de velocidade, MotoGP, Moto2 e Moto3.

O GP da Alemanha deveria ter lugar a 21 de junho em Sachsenring, o dos Países Baixos a 28 de junho no traçado de Assen, considerado a catedral do motociclismo e que integrava o calendário de forma ininterrupta desde 1949, ano de arranque do Mundial, e o da Finlândia era uma das novidades do calendário deste ano e estava previsto para o novo circuito KymiRing, no dia 12 de julho.

"É com grande tristeza que anunciamos o cancelamento destes três eventos", afirmou o espanhol Carmelo Ezpeleta, responsável máximo da Dorna, agradecendo, ainda, a "paciência" e "compreensão" dos adeptos.

Desde o início da pandemia de covid-19 já tinham sido adiados (Tailândia, Américas, Argentina, Espanha, França, Itália e Catalunha) ou cancelados (Qatar, apenas na categoria de MotoGP) os oito primeiros Grandes Prémios da temporada.

A primeira prova prevista no calendário é agora o GP da República Checa, em Brno, em 09 de agosto.

Em entrevista recente, Carmelo Ezpeleta admitia que as primeiras provas se realizassem sem espetadores presentes nos circuitos e com um número limitado de pessoas no 'paddock'.

Calendário atualizado

09 agosto: GP da República Checa (Brno)

16 agosto: GP da Áustria (Spielberg)

30 agosto: GP da Grã-Bretanha (Silverstone)

13 setembro: GP de San Marino (Misano)

27 setembro: GP de Aragão (Alcañiz)

4 outubro: GP da Tailândia (Buriram)

18 outubro: GP do Japão (Motegi)

25 outubro: GP da Austrália (Phillip Island)

01 novembro: GP da Malásia (Sepang)

15 novembro: GP das Américas (Austin, EUA)

22 novembro: GP da Argentina (Termas de Rio Hondo)

29 novembro: GP de Valência (Valência)

- Provas a confirmar:

GP de Espanha (Jerez)

GP de França (Le Mans)

GP de Itália (Mugello)

GP da Catalunha (Montmeló)

- Provas anuladas:

GP do Qatar, em MotoGP (Losail)

GP da Alemanha (Hohenstein-Ernstthal)

GP dos Países-Baixos (Assen)

GP da Finlândia (KymiRing)