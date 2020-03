A epidemia do novo coronavírus continua a adiar o arranque da época do MotoGP. Depois de ter sido cancelado o GP Qatar (para a categoria principal, uma vez que as corridas de Moto2 e Moto3 realizaram-se) e de o GP Américas ter sido adiado para novembro, agora foi o GP Argentina a conhecer uma nova data.





Segundo a nota publicada no site do MotoGP, a prova que deveria disputar-se a 19 de abril passou para 22 de novembro. O GP Valência vai realizar-se a 29 do mesmo mês e o GP Américas a 15 de novembro, uma semana antes do GP Argentina.Assim sendo, o arranque da época está marcado para 3 de maio, no GP Espanha, isto se não surgirem mais alterações entretanto.