O italiano Rodolfo Garofani, antigo campeão de kickboxing, agora profissional de segurança privada que trabalha habitualmente com Marc Márquez quando o Mundial de MotoGP visita Mugello e Misano, contraiu o novo coronavírus.





Garofani, conhecido entre os pilotos como 'Hulk Hogan', revelou estar infetado e encontra-se hospitalizado, com suporte diário de oxigénio, de modo a superar uma pneumonia causada pelo vírus.O guarda-costas do campeão do Mundo de MotoGP, que também ajuda Alex Márquez quando é preciso, converte-se num dos elementos da equipa sempre que os dois irmãos viajam para Itália.