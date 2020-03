Coronavírus: MotoGP adia grandes prémios das Américas e de Valencia

Ainda não será a 5 de abril que arranca a época de Miguel Oliveira e demais pilotos. O MotoGP adiou esta terça-feira o GP Américas - que devia disputar-se no início do próximo mês em Austin, nos Estados Unidos - para 15 de novembro. E o GP Valencia, inicialmente agendado para 15 de novembro, passou para 22 do mesmo mês.





Em causa está a epidemia de coronavírus, que já levou ao adiamento, suspensão e até cancelamento de inúmeras competições desportivas um pouco por todo o Mundo.Assim sendo, a primeira corrida da época deverá ser o GP Argentina, a 19 de abril, isto se não houver mais adiamentos.A época de MotoGP devia ter começado no último fim-de-semana, no Qatar, mas no Circuito Internacional de Losail apenas estiveram as Moto2 e as Moto3. A prova da categoria rainha não se disputou.