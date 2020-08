Corrida de Miguel Oliveira no GP Estíria, em direto

12h11 - O espanhol Jorge Martin venceu a corrida de Moto2 mas perdeu a primeira posição depois de ter sido sancionado por ultrapassar os limites da pista. Ganhou o italiano Marc Bezzecchi.





11h33 - O italiano Celestino Vietti ganhou esta manhã a corrida de Moto3.- No warm up desta manhã Miguel Oliveira foi 18.º. Saiba mais- A corrida terá 28 voltas à pista, num total de 120,9 quilómetros.- O GP Estíria vai ser disputado no circuito de Spielberg, uma pista com 4,3 quilómetros, três curvas para a esquerda e sete para a direita. A reta mais longa mede 626 metros.- Fabio Quartararo lidera o Mundial (67 pontos), seguido por Andrea Dovizioso (56) e Maverick Viñales (48). Oliveira é 14.º (18).- A pole position foi para Pol Espargaró (KTM), que a seu lado na primeira linha da grelha terá o japonês Takaaki Nakagami (Honda) e o espanhol Jack Miller (Suzuki).- "No geral, foi um dia positivo. Fizemos uma terceira sessão de treinos livres muito boa e também uma superquarta sessão, com um ritmo de corrida muito forte. Na qualificação dei o meu melhor", sublinhou o piloto português. "A terceira linha da grelha é um bom ponto de partida, melhor do que na semana passada."- Miguel Oliveira, que se qualificou para a Q2 pela terceira vez na carreira, foi 8.º na qualificação, mas galgou uma posição na grelha porque Johann Zarco. O francês foi penalizado por condução irresponsável, na sequência do arrepiante acidente em que esteve envolvido na semana passada.- Depois do azar de que foi vítima na semana passada neste mesmo circuito -- o piloto português da Red Bull Tech3 tem mostrado bom ritmo esta semana e vai sair da 3.ª linha da grelha, da 7.ª posição.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto da corrida de MotoGP do GP Estíria, que se disputa a partir das 13 horas, na Áustria.