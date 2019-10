Corrida de Miguel Oliveira no GP Japão, em direto

- A corrida vai disputar-se ao longo de 24 voltas ao traçado, num total de 115,2 km.- A pista de Motegui tem 4,8 km, 6 curvas para a esquerda e 8 para a direita. A reta mais longa tem 762 metros.- A pole position foi para o espanhol Marc Márquez, que já se sagrou campeão do Mundo. A primeira linha da grelha completa-se com Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.- Nos treinos de sexta-feira, Miguel sofreu uma, que felizmente não trouxe consequências físicas.- Miguel Oliveira admitiu, ainda, continuar a sentir algumas limitações com o ombro direito, lesionado a 25 de agosto. "Devido às condições da pista, o meu ombro doeu menos do que ontem. Por isso, acho que estamos no bom caminho para fazer uma boa corrida e terminar dentro dos lugares pontuáveis", concluiu o piloto da KTM, que completou oito voltas ao circuito nipónico.- "No geral foi um dia positivo. Fomos bastante competitivos com chuva, o que é bom. À medida que a pista secava, foi difícil perceber até que ponto podia arriscar", começou por explicar o piloto de Almada, em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.- O piloto português vai sair da 16.ª posição - o equivalente à 6.ª linha da grelha -, depois de ter sido o segundo melhor piloto da KTM. Pol Espargaró larga do 15.º lugar.- Bom dia, seja bem-vindo à corrida de MotoGP do GP Japão, que se disputa a partir das 7 horas, e que conta com a participação de Miguel Oliveira.