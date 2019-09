Corrida de Miguel Oliveira no GP San Marino, em direto

12/27 - Francesco Bagnaia cai, também na curva 4; Miguel Oliveira continua em prova, o português está no 20.º lugar.11/27 - Márquez já cheira a traseira da moto do francês; o espanhol saiu do quinto lugar e está lançado na luta pela vitória na corrida.10/27 - Rossi luta com Morbidelli pelo quarto lugar. Miguel Oliveira regressou à pista, resta perceber se para continuar a corrida ou para se dirigir à boxe...9/27 - Queda de Miguel Oliveira na curva quatro... Esperemos que não tenha agravado a lesão no ombro direito.8/27 - Fabio Quartararo começa a ser seriamente ameaçado por Marc Márquez, o espanhol é exímio neste jogo de perseguição...7/27 - Miguel segue colado a Bagnaia, à espera de subir mais um lugar; na frente continuam Quartararo, Márquez, Viñalez, Morbidelli e Rossi, que já ultrapassou Pol Espargaró.6/27 - Pol Espargaró é agora quinto, seguido bem de perto por Valentino Rossi. Na frente Quartararo só pensa em livrar-se de Marc Márquez mas o espanhol não desarma.5/27 - Marc Márquez está de olhos postos na traseira da moto de Fabio Quartararo. Entretanto Oliveira sobe uma posição e é 15.º.4/27 - Marc Márquez ultrapassa Maverick Viñalez e já é segundo! Impressionante o que o piloto espanhol faz com esta Honda no Mundial de MotoGP... Nakagami vai ao chão.3/27 - Quartararo 'ataca' a liderança de Viñalez, passa o espanhol e assume a primeira posição; Miguel Oliveira está ainda no 16.º lugar.2/27 - O piloto português tem à sua frente Francesco Bagnaia; Marc Márquez vai galgando terreno e já é terceiro. Pol Espargaró foi ultrapassado pelo campeão do Mundo e por Franco Morbidelli.1.ª volta de 27 - Miguel Oliveira sobe a 16.º no arranque; na frente Maverick Viñalez segura a primeira posição, agora seguido por Quartararo. Pol Espargaró perde a segunda posição.12h58 - Os pilotos arrancam para a volta de aquecimento.12h50 - A atriz Cláudia Vieira, uma amante das duas rodas, está na grelha de partida junto de Miguel Oliveira.12h49 - "Espero que o ombro não venha a condicionar muito, fizemos todos os esforços para acalmar as dores. Temos o nosso trabalho feito e vamos continuar positivos. Quero fazer um bom arranque e controlar as coisas até ao final", disse Miguel Oliveira aos microfones da SportTV.12h43 - Miguel Oliveira já está na grelha de partida.12h42 - Já esta manhã o japonês Tatsuki Suzuki (Honda) venceu a corrida de Moto3 e o espanhol Augusto Fernandez (Kalex) a prova de Moto2.12h40 - No warm up desta manhã Miguel foi 17.º; Marc Márquez fez o melhor tempo.- A prova vai disputar-se em 27 voltas ao traçado, num total de 114,1 km. Cada volta tem 4,2 km, com 6 curvas à esquerda e 10 à direita. A reta mais longa tem 530 metros.- Marc Márquez (Honda), campeão do mundo em título, sai da 5.ª posição, depois de dse ter envolvido em mais uma polémica com Valentino Rossi. Na parte final da Q2 quase colidiram e no final houve troca de acusações. Um 'conflito' que vem mdesde 2015...- A pole position foi para Maverick Viñalez (Yamaha), com a KTM a colocar Pol Espargaró na segunda posição. Fábio Quartararo (Yamaha) vai largar da terceira posição.- "Lutei bastante com a falta de tração na traseira. Fizemos algumas alterações na mota que não funcionaram a 100%. De qualquer forma, não depositava grandes esperanças num bom resultado este fim de semana, pelo que espero apenas fazer um bom arranque e, se possível, terminar dentro dos lugares pontuáveis [os 15 primeiros]", disse o piloto de Almada, citado pela assessoria de imprensa.- Seja como for, Miguel Oliveira tem conseguido ir para a pista em San Marino e na qualificação foi 19.º. Vai largar da penúltima linha da grelha.- O piloto português apresenta-se nesta corrida algo limitado fisicamente, mercê da queda que sofreu no GP Grã-Bretanha, a 25 de agosto. Tem uma lesão no ombro direito.- Boa tarde, seja bem-vindo à corrida de MotoGP do GP San Marino, prova onde vai participar o português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM.