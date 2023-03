CryptoDATA RNF na Argentina ainda com 'raiva e frustração' por causa de Miguel Oliveira

A CryptoDATA RNF MotoGP já está na Argentina para a segunda ronda do Mundial de MotoGP, mas apenas com Raúl Fernández, já que Miguel Oliveira, como se sabe, teve de ficar em Portugal a recuperar das lesões sofridas no Grande Prémio de Portugal, por conta do tão falado acidente com Marc Márquez. Uma situação que ainda segue no pensamento do diretor da equipa malaia, que na antevisão ao fim de semana que se aproxima voltou a pedir medidas mais duras para os infratores."Chegámos à Argentina com uma sensação de raiva e frustração com a notícia de que o Miguel não estaria apto para competir nesta ronda. Era algo que, de certa forma, já esperávamos, porque o incidente foi grave e tínhamos algumas reservas quanto à sua disponibilidade. Ainda assim, vamos focar-nos no Raúl, que também teve alguns problemas no ombro. Não foi um início de ano fantástico, foi frustrante. Além disso, reforço a necessidade dos stewards da FIM tomarem ações mais duras perante corredores imprudentes", frisou Razlan Razali.