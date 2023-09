Dani Pedrosa: «Agora dou valor ao Valentino Rossi por ter conseguido ganhar aos 37 anos»

Chamado à ação pela segunda vez esta temporada, depois de já ter estado em Jerez, Dani Pedrosa voltou a dar muito boa conta de si neste regresso, ao ser 4.º colocado na Corrida Sprint do Grande Prémio de São Marino . Um resultado impressionante para um piloto de 37 anos, já retirado da rotina do campeonato desde 2021, e que deixa o espanhol com uma sensação curiosa de admiração para quem conseguiu fazê-lo de forma regular até uma idade tão avançada. A começar por Valentino Rossi, lendário italiano com o qual travou várias batalhas... quando era jovem."Agora que tenho esta idade, se parar para pensar no dia em que o Valentino Rossi ganhou a sua última corrida com 37, ou o Loris Capirossi com 38 [o seu último triunfo foi com 34], sendo mais novo, não valorizava o suficiente o facto deles continuarem a ganhar com aquela idade. Agora que tenho essa idade, agora que estou de volta à moto e a lutar com os mais novos, percebo que pilotar ao mais alto nível com aquela idade é bem mais difícil do que fazê-lo como jovem. Sem dúvidas. Lembro-me do que vivi quando o Valentino e o Loris ganhavam com essas idades e não dava o devido valor. Agora sei o valor que tem ganhar com aquela idade", disse o espanhol.Brad Binder impressionou todos em Misano, a começar pelo seu colega de equipa Brad Binder, que finalizou a corrida deste sábado em 5.º. "Digo-vos, ao olhar para os dados do Dani, ele não estava a travar cedo. Estava a travar incrivelmente tarde! Na última volta, tentei colocar-me ao lado dele, mas ele teve uma pequena abanadela e tive de travar a fundo. Isso fez-me perder tempo e impedir a minha ultrapassagem. Mas este tipo parece que está a correr a uns 80%. É realmente incrível", atirou o sul-africano.