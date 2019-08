Dani Pedrosa rejeita assumir lugar de Zarco e KTM não fecha portas a Miguel Oliveira

No domingo, na sequência do pedido feito por Johann Zarco para deixar a KTM Hubert Trunkenpolz assumiu ao site alemão 'SPEEDWEEK' que gostaria de contar com Dani Pedrosa no lugar do francês , mas tal via parece não ter pernas para andar. O espanhol deixou claro que o seu papel é de piloto de testes e fechou as portas a uma mudança de posto, algo que obrigará a equipa austríaca a encontrar outra solução para 2020 (Zarco apenas sairá no final do ano)."Neste tipo de situação quero primeiro de tudo dizer que fico triste pelo Johann. Chegou tão longe, mas se estás neste ponto e estás tão desesperado, então provavelmente não há nada a fazer. Tenho um grande respeito por ele, é um grande piloto. Mas de momento não sei como reagir. Ainda tenho de testar com a KTM e essa será a minha posição no futuro, creio. Sinto-me muito mais relaxado do que antes, não tenho qualquer pressão. Agora posso concentrar-me nos testes e não tenho de voltar a olhar para as corridas. É esse o meu plano por agora", frisou o espanhol, à Servus TV.Com esta 'nega', a KTM terá então de encontrar a tal solução e, ao que parece, afinal não está assim tão fechada a porta de Miguel Oliveira, conforme dissera Hervé Poncharal no domingo . Pelo menos é isso que é possível depreender das palavras de Pit Beirer, o patrão da KTM."Estamos muito felizes pelo trabalho que o Pedrosa tem feito pela equipa e pela forma como se integrou na equipa. É mais do que esperávamos. O que preparámos para o Miguel para Spelberg foi um pacote de topo, por isso já estamos a beneficiar bastante do trabalho do Dani. É por isso que se tornar muito importante para nós tê-lo nesta tarefa. Podemos fantasiar um pouco, mas ele tem uma missão clara para nós. Aceitou-a totalmente e estamos a trabalhar nela. Além disso, quero lembrar que temos três pilotos de topo sob contrato: o Miguel, o Pol [Espargaro] e Brad Binder. Temos também um grande piloto de testes em casa, que é o Mika Kallio. Por isso temos uma boa situação em relação a pilotos", admitiu.