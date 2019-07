Danilo Petrucci já tirou a carta de... moto

Já acelera a toda a velocidade nas pistas do Mundial de motociclismo desde 2012, quando tinha apenas 22 anos, mas apenas esta terça-feira o piloto italiano Danilo Petrucci teve autorização para fazê-lo também nas estradas italianas. Sim, é mesmo verdade... Apenas agora, sete anos depois da sua estreia no palco mais desejado do motociclismo mundial, é que o piloto da Ducati garantiu a licença para conduzir motos fora do ambiente de prova, algo que o próprio assinalou nas redes sociais. "Agora já passo conduzir motos também nas estradas", escreveu o piloto de 28 anos.





Petrucci, refira-se, não é caso único neste departamento dos pilotos sem carta de condução de moto. Marc Márquez, por exemplo, apenas garantiu a sua permissão há um mês , ao passo que Miguel Oliveira ainda se encontra por estes dias a tratar dessa formalidade ...