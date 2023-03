Diretor da Honda: «A intenção do Marc não era ultrapassar, nem à distância estava...»

Marc Márquez ainda não falou depois do acidente com Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal, tendo sido Alberto Puig, o diretor da equipa Honda, a dar a visão da equipa japonesa do sucedido. Ao DAZN espanhol, o homem-forte da estrutura nipónica lamentou o acidente e culpou a temperatura dos pneus por toda a situação."Um erro, estas coisas passam, as rodas bloqueiam... Provavelmente o pneu não estaria à temperatura, era um pneu duro e isto pode acontecer. Lamentavelmente aconteceu. Há um outro piloto envolvido e queremos pedir desculpas à Aprilia e ao Oliveira, porque não era esta a intenção do Marc. E nem era a sua intenção cair e fraturar um dedo. Mas estas coisas podem acontecer nas corridas. Travou, bloqueou e, ao soltar o travão, a moto saiu disparada. E não pôde evitar a colisão. Não era sua intenção ultrapassar, mas quando bloqueia a roda é complicado. E depois a moto sai disparada é impossível parar. Nem era intenção ultrapassar, porque nem à distância estava", disse.