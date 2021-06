Mike Leitner, diretor da KTM, não escondeu, no final, o orgulho no desempenho de Miguel Oliveira no GP Alemanha, onde o português foi segundo depois de uma luta intensa com Marc Márquez pela vitória. A KTM esteve, aliás, em grande nesta prova do Mundial, pois Pedro Acosta venceu a corrida de Moto3 e Remy Gardner a de Moto2.





"É um sentimento incrível ver os resultados de hoje, mostra o potencial deste projeto, a capacidade e o trabalho que toda a gente tem vindo a fazer desde 2015. É fantástico ver três pódios consecutivos. O desempenho do Miguel foi admirável, bem como o do Brad [Binder], principalmente numa pista onde é tão difícil ultrapassar", considerou o responsável da equipa austríaca."A corrida do Miguel foi um bocadinho condicionada por uma volta em que a chuva apareceu e ele ficou preso no 'trânsito'. Mas igualou os tempos por volta do Marc [Márquez]. Estamos super felizes por sermos capazes de lutar com alguém como ele aqui, com o recorde especial que tem neste circuito", acrescentou Leitner, referindo-se aos 11 triunfos consecutivos de Márquez em Sachsenring.E a finalizar, deixou um agradecimento generalizado: "Quero agradecer à equipa, que lutou muito desde o início da época. O grupo é forte e tem sido um grande esforço conseguir trazer estes dois pilotos até este nível."