Diretor da KTM não rejeita hipótese de promover Miguel Oliveira à equipa de fábrica

Mike Leitner, diretor de corridas da KTM, admitiu a possibilidade de Pol Espargaró assinar pela Honda e deixou em aberto a hipótese de 'promover' Miguel Oliveira da Tech3 para a equipa de fábrica, caso se confirme a saída do espanhol.





"Sabemos que a separação de Pol e da KTM pode acontecer. E é por isso que olhamos para todos os cenários", disse Leitner em declarações à revista 'Speedweek', que continua a contar com o espanhol para os testes privados de Misano, no dia 21: "Por que não testaria o Pol? É assim tão certo que ele saia? Para nós ainda não é 100 por cento certo."Seja como for, o responsável da KTM não esconde que a equipa já pondera vários cenários, garantindo que Dani Pedrosa não faz parte dos planos da equipa austríaca, e que Danilo Petrucci - que poderá deixar a Ducati com a promoção de Jack Miller à equipa de fábrica italiana - seria uma opção. "Ainda espero que a situação com o Pol seja diferente do que todos pensam agora. Mas para o caso de não ser, estamos a conversar com alguns pilotos."Miguel Oliveira não está, também, fora da equação. A pergunta foi lançada para cima da mesa e Leitner não rejeitou a eventual promoção do português. "Assim que tivermos todas as possibilidades e factos, vamos todos sentar-nos e o Hervé Poncharal [diretor da equipa de Miguel Oliveira] estará lá, ao lado do Pit Beirer [diretor da KTM]. Aí vamos considerar a solução mais sensata em conjunto. Mas primeiro temos de esperar para ver se a saída do Espargaró acontece. Assim que soubermos disso, olharemos mais além e daremos o passo seguinte."