Diretor da KTM rendido a Miguel Oliveira: «Estava numa missão, sabemos o quão bom é nestas condições»

Miguel Oliveira voltou a brilhar no piso molhado, tal como tinha acontecido na Indonésia no início do ano, e após a corrida da Tailândia era consensual a opinião de que o português esteve num campeonato só dele este domingo. Venceu de forma autoritária, com uma atuação que deixou o Team Manager da Red Bull KTM visivelmente rendido e satisfeito.

"O Miguel fez um trabalho incrível. Estava na 10.ª posição na primeira volta, a visibilidade era reduzida, mas ele recuperou. Foi tão inteligente e rápido nos movimentos que fez. Estava numa missão e sabemos bem o quão bom ele é nestas condições. Assim que assumiu a liderança conseguiu impor o seu ritmo: rápido e seguro. Não podemos esquecer-nos que tanto o Miguel como o Brad foram igualmente rápidos no piso seco. [O Brad Binder] teve o azar do Aleix o ter colocado fora de pista, foi difícil recuperar daí. Conseguimos melhorar a nossa posição no campeonato de equipas e recuperámos terreno no Mundial de construtores. Faltam três rondas!", atirou o italiano Francesco Guidotti, citado pela assessoria de imprensa da KTM.

Nas contas do Mundial de equipas a Red Bull KTM Factory Racing é agora 3.ª, com 285 pontos, agora à frente da Pramac Ducati (278). Já nos construtores, a equipa austríaca é 4.ª, com 206, a 18 da Yamaha, a 3.ª.