Mike Leitner, diretor da KTM, mostrou-se satisfeito com a prestação da sua equipa este fim de semana nas várias categorias do mundial de motociclismo, com destaque para o segundo lugar de Miguel Oliveira em MotoGP, em Itália.





"Um bom resultado para toda a equipa da KTM, com três motas nos nove primeiros e todas no top'11. O pódio do Miguel foi fantástico mas também a prestação do Brad [Binder], em quinto lugar. Sabíamos que seria uma corrida longa e dura e que teríamos de manter o foco na pista. Ambos conseguiram a mistura exacta entre ataque e defesa", afirmou o responsável da equipa austríaca.