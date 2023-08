Diretor desportivo da Aprilia: «Vimos o quão bom o Miguel se torna quando as condições ficam mais difíceis»

Para lá de Razlan Razali e Wilco Zeelenberg , os homens-fortes da CryptoData RNF, também o diretor desportivo da Aprilia se mostrou deliciado pelo resultado das máquinas italianas em Silverstone . À vitória de Aleix Espargaró, a equipa transalpina juntou ainda o 4.º lugar de Miguel Oliveira e ainda o 5.º de Maverick Viñales, algo que deixou Massimo Rivola com a sensação de que o fim de semana foi (quase) perfeito."A corrida do Aleix foi impressionante e a ultrapassagem é a imagem do seu carácter e do quanto queria ganhar esta corrida. Com uma qualificação diferente acho que podíamos ter mais Aprilias no pódio. Mas não posso dizer que esteja desapontado ao ver três Aprilias no top-5. Estamos muito felizes. Esta é a nossa pista, somos muito rápidos aqui. A Aprilia foi a melhor moto aqui", considerou o italiano, que depois deixou os tais elogios a Miguel Oliveira."Hoje [ontem] o Aleix e o Maverick foram os dois mais rápidos e vimos ainda o quão bom o Miguel se torna quando as condições ficam mais difíceis. É algo natural nele. Estou muito feliz", declarou o chefe da equipa italiana, para quem estes resultados são a recompensa por "um mês a trabalhar duro" na fábrica de Noale.