Diretor-geral da KTM assume pressentimento certo por Miguel Oliveira: «É um piloto incrível»

Pit Beirer, diretor-geral da KTM Motorsport, garantiu que os pressentimentos sobre o desempenho de Miguel Oliveira na Indonésia estavam certos, com o português a subir ao mais alto lugar do pódio no último domingo."O meu sentimento pelo Miguel [Oliveira] não me enganou, mas em condições tão difíceis não é o dispositivo holeshot que faz a diferença. Ele é um piloto incrível. Temos agora um conjunto espetacular, um motor muito bom para o início da corrida e é preciso apenas combinar isso com a eletrónica e o dispositivo holeshot. É como se fosse um relógio a trabalhar em conjunto e no fim também é necessário ter um piloto que vai implementar tudo isso", aferiu em entrevista à 'Speedweek'.Beirer garantiu que teve "extrema confiança no Miguel para 2022". "Ele já teve um forte desempenho no Qatar, vimos isso nos dados. Infelizmente, não os colocámos em prática... Estávamos definitivamente confiantes para o fim de semana de Mandalika", vincou, apontando a uma possível especialidade do piloto de Almada em rodar em piso molhado."Se o Miguel for tão bom como foi este fim de semana, então fica claro, para mim, que ele também será muito forte na chuva. Tem um sentimento inacreditável pela moto. Ele não pilota descontroladamente, controla a moto com uma incrível quantidade de emoção", apontou o dirigente.