Dono da KTM também dá Miguel Oliveira como certo na Aprilia: «Feliz por ter encontrado uma boa equipa»

Depois de Paolo Ciabatti , o diretor da Ducati, agora foi a vez de alguém de dentro da própria KTM revelar que o futuro de Miguel Oliveira passará mesmo pela Aprilia. No caso de Stefan Pierer, diretor-executivo da Pierer Mobility, o grupo que detém a KTM, mas também presidente do Conselho Executivo da KTM AG, que à revista 'Speedweek' se mostrou feliz pelo facto do piloto português ter encontrado uma nova equipa para prosseguir a sua carreira.A introdução do nome de Miguel Oliveira surge de forma positiva por parte de Stefan Pierer, com elogios à postura assumida pelo português em todo o processo, ao contrário de Raúl Fernández, que nesta conversa mereceu duras críticas por parte do homem mais forte da KTM. Fernández e quem o rodeia, que no entender de Pierer são um "desastre". Oliveira é mesmo colocado, de certa forma, no mesmo 'barco' de Jorge Martín, espanhol que em 2020 foi libertado para rumar à Ducati, precisamente por conta das boas relações entre as partes."Não queríamos colocar-nos no caminho do Jorge Martin na altura. Não apenas por ter sido bem sucedido connosco, mas também porque é um rapaz simpático. Estas situações dependem sempre das pessoas. Na Áustria temos um ditado que diz 'as pessoas entendem-se a falar'. Se alguém no trata decentemente e negoceia de forma sensata, como o caso do Miguel Oliveira. Estou feliz por saber que ele encontrou uma boa equipa. A Aprilia não é nada má. Será interessante. Mas se alguém só sabe ser presunçoso e arrogante, isso não é suficiente", disse.Relativamente a Raúl Fernández, o discurso é de clara desilusão, mas ao mesmo tempo de uma postura irredutível. "Tentámos de tudo. É desapontante. Fizemos tudo por ele, até contratámos o irmão dele para o Moto3. Fizemos tudo para lhe dar um contexto globalmente bom. Esperávamos mais dele, mas estas situações de deceção são parte dos desportos motorizados", assume. Em relação à suposta indemnização de 1 milhão de euros que a KTM teria de receber, Stefan assume não saber o valor exato, mas garante que não haverá 'saldos'. "Não sei o valor certo, mas disse ao Pit Beirer que é essencial recebermos algum tipo de verba por esta transferência, como acontece no futebol. Conheço o Pit, não é um exagerado. Mas investimos imenso dinheiro no Fernández, trouxémo-lo da Red Bull Rookies Cup para o Moto3, Moto2 e depois para o MotoGP. Mas não nos deu qualquer resultado em 2022.Por outro lado, a KTM tem previsto para este fim de semana o anúncio de pelo menos um dos pilotos da equipa Tech3 do próximo ano, sendo praticamente certo que esse nome será Pol Espargaró. Quanto a Miguel Oliveira, nada irá anunciar este fim de semana e o seu discurso esta quinta-feira, segue a mesma linha dos últimos tempos. "Nenhum anúncio está planeado da minha parte. Todos saberão quando for o tempo certo", disse, citado pela 'Speedweek'.