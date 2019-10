Dorna promete novidades e MotoGP pode voltar a Portugal em 2022

Ausente do calendário do MotoGP desde 2012, na altura com provas realizada no Circuito do Estoril desde 2000, o Grande Prémio de Portugal poderá em 2022 voltar à alta roda do motociclismo mundial, agora no Autódromo Internacional do Algarve. O anúncio pode dar-se já na quinta-feira, quando a Dorna, a entidade que organiza o campeonato, anunciar a primeira de duas novas provas que integrarão o campeonato a partir dessa data.A hipótese lusa há muito que é falada, especialmente depois da entrada de Jorge Viegas para o cargo de presidente da Federação Internacional de Motocislimo (FIM), mas esta quarta-feira surgem dados novos vindos da Indonésia, onde a CNN local aponta a etapa portuguesa como uma das duas grandes favoritas a entrar já no campeonato, a par de Mandalika, a etapa indonésia que também tenta convencer as autoridades a entrar no Mundial. Uma possibilidade quetentou confirmar junto de Jorge Viegas, mas sem sucesso.De notar que o campeonato de MotoGP conta atualmente com 19 provas, subindo o número para 20 no próximo ano com a entrada em cena da etapa finlandesa de Kymiring e depois para 21 em 2021, isto com a entrada (inicialmente válida por apenas um ano) da Indonésia.