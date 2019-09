Dúvidas sobre participação de Miguel Oliveira no GP São Marino continuam

A participação de Miguel Oliveira (KTM) no Grande Prémio de São Marino, 13.ª prova do Mundial de MotoGP, está "em dúvida" devido à lesão sofrida na ronda anterior, admitiu hoje o francês Hervé Poncharal, patrão do piloto português.

Miguel Oliveira, 17.º classificado após 12 corridas na época de estreia na classe rainha do Mundial de velocidade, com 26 pontos, sofreu uma lesão num tendão do ombro direito no GP da Grã-Bretanha, em 24 de agosto, na sequência de uma queda provocada pelo francês Johann Zarco (KTM).

As dores resultantes da queda impediram mesmo o piloto almadense de participar nos dois dias de testes realizados no circuito Marco Simoncelli, em Misano, que no próximo fim de semana acolhe a 13.ª ronda do Campeonato do Mundo.

"Chegamos a Misano bastante preocupados, pois todos nos lembramos que o Miguel foi atingido, desnecessariamente, por outro piloto, em Silverstone. Após duas voltas nos testes foi o fim do jogo para nós e surgiu a preocupação quanto à participação nas corridas de São Marino e Aragão. Tenho falado com ele quase todos os dias. Parece recuperado, mas só saberemos se pode correr na sexta-feira de manhã, na primeira sessão de treinos livres", revelou Poncharal.

O piloto português mostrou-se "otimista" quanto à condição física para a 13.ª prova do Mundial de MotoGP, no domingo, em São Marino, mas admitiu que "estas lesões precisam de tempo" para serem curadas.

"Infelizmente, esta lesão impediu-me de estar nos testes de Misano, mas, felizmente, tivemos uma pausa para poder recuperar. Tenho feito muita fisioterapia e consultado especialistas para melhorar a minha condição física", explicou Miguel Oliveira, em declarações reproduzidas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.

O piloto luso está a "fazer um esforço enorme para estar a 100% em Misano". "Estas situações, normalmente, precisam de tempo para recuperar. No entanto, estou bastante otimista sobre a minha condição física e estamos especialmente motivados para conseguir bons resultados", vincou.