Enea Bastianini vence título de Moto2 em Portimão

O italiano Enea Bastianini conquistou este domingo o título de campeão mundial de Moto2, ao ser quinto no Grande Prémio de Portugal da categoria intermédia, ganho pelo australiano Remy Gardner.





Líder do campeonato à partida, com 14 pontos de avanço para Sam Lowes e 18 para Luca Marini, o piloto da Italtrans Racing Team pareceu ter sempre os adversários sob controlo e, com uma corrida limpa e bastante consistente, conseguiu os pontos necessários para celebrar em Portimão.Luca Marini, que acabou em segundo em Portimão, ainda comandou e sonhou com o título, mas Bastianini nunca deixou a liderança virtual do campeonato, apesar de a determinado momento ter estado com essa posição 'presa' por apenas 3 pontos. No final acabaria, ainda assim, por ceder a liderança da prova para Gardner, acabando em segundo, à frente de Sam Lowes, que ao ser terceiro no GP português fechou o campeonato também em terceiro (com os mesmos 196 pontos de Marini).Acabou por ser uma despedida de sonho para Bastianini da classe intermédia, já que no próximo ano irá subir ao MotoGP, para integrar a equipa Avintia Ducati, onde terá como colega de equipa Luca Marini.