Equipa de Valentino Rossi oficializa contratação de Fabio Di Giannantonio

É o efeito dominó em ação. Depois de a Honda anunciar a contratação de Luca Marini, que chega para ocupar a vaga deixada em aberto por Marc Márquez na equipa japonesa, a Mooney VR46 Racing Team revela pouco depois o piloto que vai ficar com o lugar do irmão de Valentino Rossi na equipa: trata-se de Fabio Di Giannantonio, que estava 'desempregado' depois de deixar a Gresini para dar lugar... a Márquez.Di Giannantonio estreou-se no MotoGP há duas épocas e fez uma boa ponta final na que agora terminou, tendo acabado o campeonato no 12.º lugar. Foi terceiro no GP da Austrália e venceu o seu primeiro grande prémio no Qatar.Agora segue a carreira na equipa de Valentino Rossi, onde terá como companheiro de equipa o compatriota Marco Bezzecchi.