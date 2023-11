Equipa RNF anuncia adeus ao MotoGP: Miguel Oliveira vai ter novo 'patrão' em 2024

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Razlan Razali (@razlan_razali)

'The Last Dance'. Foi assim que, de forma algo enigmática, a equipa CryptoDATA RNF decidiu intitular o derradeiro Grande Prémio da temporada, este fim de semana, em Valência. Inicialmente pensou-se que era apenas uma referência à última prova da época, mas afinal era mesmo o fim, a última corrida da equipa como até agora a conhecemos. O rumor ganhou forma durante o dia e, ao final da noite, Razlan Razali confirmou-o: o malaio vai deixar o MotoGP e a CryptoDATA RNF, a equipa de Miguel Oliveira, vai acabar no final desde ano."Foi uma bela sequência. A oportunidade de uma vida para comandar e ter uma equipa de MotoGP no Campeonato do Mundo. Sabemos como é ganhar e como é perder. Trabalhar com os melhores elementos de equipa de todo o mundo. Descobrimos um campeão do mundo no Fabio [Quartararo], quase fomos campeões com o Frankie [Franco Morbidelli], tivemos o GOAT Vale [Valentino Rossi], uma lenda do MotoGP como o Dovi [Andrea Dovizioso], arriscámos com o Darryn [Binder] e finalmente tivemos o dentista mais rápido do Mundo com o Miguel [Oliveira] e um campeão em construção, o Raul [Fernández]. A equipa foi a minha segunda família, a minha segunda casa e devemos estar orgulhosos daquilo que alcançámos e no que nos tornámos. O que se segue? Será um novo começo, mas diferente, que devo encarar com o maior entusiasmo e paixão. Vamos, equipa", escreveu o malaio, na sua página de Instagram.Mas, então, o que significa isto para Miguel Oliveira, piloto que tem contrato por mais uma temporada com a Aprilia? Na verdade, apenas uma mudança de dono, porque o futuro já estará a ser trabalhado nos bastidores e haverá um investidor norte-americano muito bem posicionado para assumir a posição da RNF, sempre contando com o apoio da Aprilia (marca que fez questão de manter as suas quatro vagas). De acordo com o portal GP One, trata-se da Trackhouse, que detém a equipa Trackhouse Racing Team, do NASCAR, e que é detida pelo piloto Justin Marks e pelo rapper Pitbull.Ao que tudo indica, tudo será confirmado no sábado. Resta somente saber qual o nome da nova equipa e, também, de que forma irá ser feita a gestão de ambas as equipas, nomeadamente em termos de utilização de material - em 2023 a equipa RNF usou as motos Aprilia de 2022.