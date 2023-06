Esforço de Miguel Oliveira elogiado: «Era como se estivesse a pilotar com um braço e meio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da desistência a meio da corrida em Itália, Miguel Oliveira voltou a terminar um Grande Prémio, ao fechar em 10.º na Alemanha . Um resultado que deixou o português relativamente otimista e que mereceu elogios por parte de quem manda na equipa CryptoDATA RNF. Em especial pelo esforço do português ao longo do fim de semana."Foi uma corrida de nervos, mas estamos muito satisfeitos e felizes pelo facto dos nossos pilotos terem acabado nos pontos. Sempre que víamos uma bandeira amarela, ficávamos logo bastante preocupados para perceber se era um dos nossos, porque temos sofrido muitas quedas. Mas estamos felizes por ter ambos os pilotos nos pontos. Sabe bem, estamos bem fisicamente e devemos estar aptos para Assen. Estamos entusiasmados coma próxima ronda e esperamos que seja um ponto de viragem para a equipa", declarou Razlan Razali, o fundador e diretor da equipa CryptoDATA RNF.Já Wilco Zeelenberg, diretor desportivo da equipa, falou numa jornada que deixou todos satisfeitos. "Ambos pontuaram e, claro, isso deixa-nos felizes, especialmente tendo em conta de onde viemos e pelo facto de ainda estarmos em recuperação. O Miguel acabou em 10.º, mas a meio da corrida, tendo em conta a sua condição física, era como se estivesse a pilotar com um braço e meio. Não tinha feito uma corrida completa desde que caiu em Jerez. Foi uma espécie de treino para ver se estava apto e perceber o que temos de fazer na paragem", assumiu.