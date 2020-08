Espargaró acusa Miguel Oliveira de 'falta de respeito': «Está a pilotar a moto que eu construí»

Estalou definitivamente o verniz no seio da estrutura da KTM. Depois do acidente do fim de semana entre Miguel Oliveira e Pol Espargaró, que resultou na desistência de ambos no Grande Prémio da Áustria, e das declarações bombásticas do português, na qual disse que "nem todos nascem com o mesmo grau de inteligência", o piloto espanhol decidiu responder à letra e, após acusar Oliveira de lhe faltar ao respeito, lembrou que a KTM que tem brilhado nas pistas do MotoGP foi por si desenvolvida.





"Fiquei chocado, porque pensei que tínhamos uma boa relação. Já estive várias vezes na mesma situação, por vezes tendo culpa e respondendo a quente, mas nunca faltei ao respeito aos meus adversários, muito menos a um colega de equipa. Por isso essas palavras não foram bonitas e depois de o ouvir hoje nem sequer pediu desculpa. Nunca diria que nem todos nascemos com o mesmo grau de inteligência, é algo muito duro, especialmente porque ele está a pilotar a moto que eu construí. Não é bom e, claro, foi uma enorme falta de respeito. Creio que foi um comentário dito a quente e de certeza que ele sabe que não utilizou as melhores palavras para explicar a situação, especialmente uma da qual não fui culpado", atirou o espanhol.