Ex-assessor de Valentino Rossi garante: «Marc Márquez mete medo»

Luca Cadalora foi piloto e assessor de pista de Valetino Rossi no MotoGP, um dos mais galardoados pilotos da história do motociclismo mundial, mas olha para Marc Márquez com muita admiração. Diz, inclusivamemnte, que o espanhol "mete medo"."O Márquez simplemente mete medo. O que ele fez na qualificação em Brno é caso para os seus adversários se meterem no carro e irem para casa", admitiu, numa entrevista ao site 'moto.it', referindo-se ao facto de o campeão do Mundo em título ter conquistado a pole position em piso molhado com pneus para piso seco. "Nunca vi algo parecido na minha vida."Cadalora não tem dúvidas que a Honda nunca deixará o piloto espanhol sair da equipa. "Não podem deixá-lo escapar, é impossível. Não só porque é o único que sabe pilotar aquela moto como também porque ficariam completamente perdidos."Sobre Rossi, o antigo assessor do italiano garante que tem a mesma vontade de sempre. "Tenta ser o mais competitivo possível, mas é evidente que não se pode pedir a alguém com 40 anos que faça as coisas que fazia aos 20."