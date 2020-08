Ex-piloto revela 'tesourinho' de Miguel Oliveira: «No Brasil sentimos que és nosso irmão»

O antigo piloto brasileiro de MotoGP, Alex Barros, partilhou nas redes sociais uma foto que lhe foi enviada por Miguel Oliveira, em que se vê o português, em criança, a pedir-lhe um autógrafo no Estoril. Barros - vencedor de três grandes prémios na categoria rainha -, de 49 anos, aproveitou para felicitar Oliveira pelo êxito do fim de semana no GP Estíria, afiançado que os brasileiros estão "orgulhosos" pelo seu triunfo.





"Grande amigo e irmão Miguel Oliveira, tenho esta foto que ele me mandou há um mês. Lembro-me bem deste fim de semana no Estoril, que foi fantástico para mim, assim como foi este agora para ti.Lembro-me de te visitar lá atrás, nas boxes, de te conhecer, a ti e ao pai no Metrakit (Festival Mundial), de conversarmos bastante. Gostei muito de ver um piloto português - afinal de contas eu tenho sangue português, já que meu pai, Antônio Barros, é português - e de te ver a ganhar no sábado a corrida, com 11 anos.De lá para cá foste conquistando teu espaço, com muita luta e sacrifício, com muita, muita dedicação para conseguir uma vaga na estrutura da Red Bull. Desde então conseguiste grandes resultados!Nós no Brasil estamos muito felizes e orgulhosos por ver um piloto que sentimos ser nosso irmão ganhar pela primeira vez e escutar o hino português pela primeira vez na categoria rainha!Parabéns Miguel Oliveira, fizeste por merecer. Desfruta ao máximo este momento, que Deus continue a guiar-te e que muitas mais vitórias sejam conquistadas!Mais uma vez agradeço esta foto que me enviaste e agradeço também ao meu irmão pela montagem que fez, colocando-nos um ao lado do outro!"