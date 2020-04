Fonsi Nieto perdeu o pai e a avó: «Foi um sofrimento infernal»

O espanhol Fonsi Nieto, antigo piloto, sobrinho de Ángel Nieto e atual assessor de pista da Ducati, está a passar por um mau bocado. Em dois dias perdeu a avó e o pai, segundo contou à 'Telecinco'.





"Domingo enterrámos a minha avó e segunda-feira morreu o meu pai. E o mais duro é que nenhum dos dois foi por coronavírus", disse Nieto, que também é DJ."Penso que a minha avó foi uma vítima colateral de tudo isto. Ela tinha 102 anos e estava bem. Mas quando colocas pessoas desta idade dentro de casa sem ar fresco e sem luz... Foi dormir e já não acordou. Foi muito duro. Ainda por cima a minha avó era como uma mãe para o meu pai; ele tinha perdido os pais quando era muito jovem..."O pai morreu no dia seguinte: "Sofreu durante muitos anos com uma úlcera, mas a situação não era muito grave. Naquele dia estava mal, numa situação normal teríamos ido às urgências, mas o meu pai era uma pessoa de risco, tinha problemas circulatórios, neste caso foi um desastre."O antigo piloto, de 41 anos, que chegou a ser vice-campeão do mundo de 250cc, fala num "sofrimento infernal" e confessa que é difícil chorar. "Quando morre alguém, se choras muito sentes-te culpado. Não houve um verdadeiro funeral, o que é uma coisa horrível para quem parte e para quem fica."Nieto faz votos para que tudo isto passe depressa. "Quer dar abraços durante horas..."