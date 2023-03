Fórmula 1 volta ao Algarve... para duas 'voltinhas' de Ralf Schumacher

Para lá de receber a ronda inaugural do Mundial de MotoGP no próximo fim de semana, o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, será também palco de duas exibições muito especiais, com o alemão Ralf Schumacher a ter presença marcada em dois momentos do fim de semana ao volante de um Williams FW25 de 2003. O primeiro será no sábado, pelas 11:45 (antes das qualificações e da corrida Sprint), e o segundo no domingo, entre a corrida de Moto2 e a prova principal de MotoGP.Antigo piloto de F1, com seis vitórias no currículo, o alemão de 47 anos terá nas suas mãos o carro com o qual em 2003 venceu duas provas do Mundial de Fórmula 1 (em Nürburgring e Magny-Cours) e promete levar à loucura os milhares de adeptos que se deslocarão a Portimão nesse mesmo fim de semana.