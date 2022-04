GP da Argentina com programa atualizado: MotoGP só vão fazer dois treinos livres

Tal como se previa, o MotoGP foi mesmo forçado a alterar uma vez mais o programa para o Grande Prémio da Argentina. A principal alteração passa pelo facto da categoria rainha passa a ter somente dois treinos livres antes da qualificação, ao passo que as outras duas classes (Moto3 e Moto2) continuarão a ter três sessões prévias. Uma situação que se justifica essencialmente pelo facto do MotoGP ser efetivamente a categoria mais afetada pelo atraso na entrega dos materiais, com várias equipas a ter diversas caixas ainda por chegar a Termas de Rio Hondo.Com estas alterações, as MotoGP entram para a pista somente às 12.35 locais (16.35 de Lisboa) para o FP1, voltando depois às 15.40 locais (19.40 de Lisboa) para o FP2. A qualificação arranca pelas 17:05 (21:05 de Lisboa). Por outro lado, para compensar a falta de tempo de pista no sábado, o pelotão do MotoGP fará um warm up mais longo no domingo, de 40 minutos - ao invés dos habituais 20'.Moto3 FP1 – 12:15Moto2 FP1 – 13:20Moto3 FP2 – 14:25Moto2 FP2 – 15:30MotoGP FP1 – 16:35Moto3 Q1 – 17:50Moto3 Q2 – 18:15Moto2 Q1 – 18:45Moto2 Q2 – 19:10MotoGP FP2 – 19:40MotoGP Q1 – 21:05MotoGP Q2 – 21:30Moto3 Warm-up – 13:20Moto2 Warm-up – 13:50MotoGP Warm-up – 14:20 (40')Moto3 Corrida – 16:00Moto2 Corrida – 17:20MotoGP Corrida – 19:00