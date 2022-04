GP da Argentina continua em suspenso: novo atraso deve obrigar a mais mudanças

Usually my Fridays are more exciting pic.twitter.com/1ggY7x06HE — Fabio Quartararo (@FabioQ20) April 1, 2022

Continua a expectativa para perceber se o já revisto programa para o Grande Prémio da Argentina será efetivamente cumprido. O avião com o material em falta já partiu de Mombasa, no Quénia, fez escala em Lagos, na Nigéria, e já está a caminho da América do Sul - parará no Brasil para reabastecer antes de chegar a Tucumán -, mas no paddock haverá a sensação de que muito provavelmente terá de ser feito um novo ajuste. Pelo menos é isso que adianta o portal especializado 'Speedweek'.De acordo com as mais recentes informações, o material em falta deverá chegar ao paddock já madrugada dentro, mas o principal problema será mesmo a rapidez com que tudo será montado. São 100 mil quilos para distribuir e preparar, que normalmente obriga as equipas a cerca de 12 horas de trabalho intensivo. Isto dependendo do número de peças em caixas em falta. Nesse particular, a equipa de Miguel Oliveira é uma das afetadas , com sete caixas em falta (Miguel Oliveira, por exemplo, só tem uma das suas motos na Argentina).Em pior situação estão, ainda assim, as equipas Mooney VR46 Ducati e Gresini Ducati, que não têm qualquer material no local, ao passo que a Monster Yamaha está sem dez caixas e a KTM-Tech3 não tem nenhuma moto para Raúl Fernández. Já a Ducati oficial tem dez caixas em falta, mas o diretor Paolo Ciabatti revelou que pelo menos as motos e os motores estão em Termas de Rio Honda. Faltam apenas "algumas peças, partes da decoração da boxe e todas as ferramentas".Com tantos atrasos, ninguém sabe bem o que vai suceder, e como dissemos acima no paddock há a sensação de que tudo pode mudar. Do lado da KTM, o vicepresidente do departamento de corridas (Jens Hainbach) não quer pensar nesse cenário pelo menos até ao avião aterrar no Brasil, mas Peter Öttl, da Sterilgarda Husqvarna, assumiu que teria de ser algo a pensar passar tudo para domingo, apesar de não ter a certeza se será "exequível".Já Jürgen Lingg, da Liqui-Moly-Intact, parece mais otimista com a possibilidade de um evento de um dia. "Teoricamente podemos fazer todo o programa no domingo. Não pode acontecer muita coisa - bandeiras vermelhas, quedas, chuva... Mas estou totalmente de acordo em votar essa possibilidade", disse, ao 'Speedweek'.Com todas essas dúvidas, as equipas por agora trabalham com o programa apresentado na quinta-feira, com o arranque dos treinos a estar marcado para as 13:45 locais. Ora, uma das possibilidades seria apenas haver um treino livre por categoria (ao invés de dois; três para o MotoGP) e o warm up de domingo ser alargado para permitir alguma rodagem extra. Dúvidas para esclarecer eventualmente nas próximas horas.Enquanto isso, à espera de novidades, alguns pilotos vão puxando pela boa disposição, como Fabio Quartararo...