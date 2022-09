GP de Aragão vai ter equipa 100 por cento feminina com María Herrera de regresso ao Moto3

María Herrera, piloto espanhola que chegou a competir no Mundial de Moto3, vai voltar este fim de semana ao Mundial de velocidade para integrar a Angeluss MTA Racing, a primeira equipa 100 por cento feminina que vai estrear-se no Grande Prémio de Aragão, em Moto3.Trata-se de um regresso da espanhola ao Mundial da categoria, cinco anos depois de ter disputado 56 provas de Moto3, tendo sido 11.ª no GP da Austrália, em 2015. "O meu ressurgimento no Moto3 pretende dar visibilidade a um novo projeto, que abre portas a novas gerações. Esta equipa quer ir desde o Hawkers European Talent Cup até ao Mundial. Sou a cara mais visível do projeto neste momento e é muito entusiasmante reviver os velhos tempos."A equipa italiana explica que nem hesitou em contratar a espanhola. "Escolhemos a María porque, além de ter experiência na categoria, partilha os nossos ideais e apoia o nosso projeto. Por isso é a piloto perfeita para nos representar", explicou Aurora Angelucci, coordenadora da equipa, em declarações ao jornal espanhol 'Marca'.