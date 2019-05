GP Espanha: siga a corrida de Miguel Oliveira, em direto

- Nos treinos de sexta-feira em Jerez foi 23.º na primeira sessão e 22.º na segunda. Sábado foi 22.º e 23.º nos treinos, acabando por fazer uma qualificação equivalente.- O português entrou no Mundial de MotoGP com um 17.º lugar no Qatar; foi depois 11.º na Argentina (onde somou os seus primeiros pontos), ao que se seguiu um 14.º posto nos Estados Unidos, no GP Américas. É 16.º no Mundial, com 7 pontos.- A KTM oficializou a renovação do contrato de Miguel Oliveira por mais uma temporada. "O que ele mostrou nas primeiras corridas é muito bom e não vemos motivos para adiar mais. Estamos muito satisfeitos por ter um piloto com o seu potencial na KTM por mais um ano", disse Pit Beirer, o diretor desportivo da equipa.- Miguel Oliveira tem feito uma boa época de estreia no Mundial de MotoGP, pelo é de esperar que o português ande na luta pelos pontos em Jerez. Em Moto2 era especialista em corridas 'de trás para a frente'...- Fabio Quartataro foi o mais rápido na qualificação e: aos 20 anos é o piloto mais jovem de sempre a garantir a pole position. A seu lado na 1.ª linha da grelha Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc Márquez (Honda).- O piloto portuguêsem Jerez. Miguel vai sair da última linha da grelha, da 22.ª posição. Pior só o companheiro de equipa, o malaio Hafizh Syahrin, e do italiano Andrea Iannone (Aprillia).- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto da prova de MotoGP do GP Espanha, quarta prova do Campeonato Mundial de velocidade, que se disputa a partir das 13 horas e que conta com o português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM.