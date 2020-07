GP Espanha: siga em direto a corrida de Miguel Oliveira

- A pole position foi para o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que estabeleceu um novo recorde no circuito espanhol (1.36,705 minutos). Os espanhóis Maverick Viñalez (Yamaha) e Marc Márquez (Honda) completam a 1.ª linha da grelha.





- "O nosso ritmo é bastante forte e amanhã [hoje] será uma corrida longa e difícil, por isso mantemos o nosso pensamento positivo e espero que a estratégia possa resultar", acrescentou Miguel Oliveira.- "Foi muito difícil encontrar o ritmo para uma volta rápida. Lutámos para encontrar aderência, no último treino livre conseguimos melhorar e tentámos fazer o melhor possível na qualificação. Acho que precisava de mais tempo com esta configuração da moto mas, no final, demos um passo em frente", explicou o piloto de Almada, após a qualificação, à assessoria de imprensa da equipa Tech3.- O piloto português vai partir da 17.ª posição, na 6.ª linha da grelha, depois de ter feito melhor do que o seu companheiro de equipa na KTM Tech 3, Iker Lecuona, que fez o 22.º e pior tempo na qualificação de ontem.- Bom dia, seja bem-vindo ao Grande Prémio de Espanha e ao arranque do Mundial de Moto GP em Jerez de la Frontera depois de o GP do Qatar, a 8 de março, ter sido cancelado devido à pandemia de covid-19, o que obrigou à reformulação de todo o calendário. A corrida deste domingo tem início marcado para as 13 horas e Miguel Oliveira vai estar em ação.