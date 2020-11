GP Portugal: Alex Márquez ansioso por Portimão após queda em Valência

O piloto espanhol Alex Márquez (Honda) disse esta terça-feira estar "ansioso que chegue" o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, após sentir a mão esquerda "cada vez mais forte" na sequência de uma queda em Valência.

O espanhol caiu na qualificação para a 13.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade de 2020, naquela cidade espanhola, mas disse hoje que, "depois de uns dias de descanso e recuperação", está "melhor".

"Portimão é um circuito novo para quase todos [os pilotos], pelo que será interessante ver como nos adaptamos e aprendemos. É um circuito muito físico, com muitas curvas cegas, e creio que será muito emocionante. Estou ansioso que chegue", explicou, citado pela equipa.

A uma prova do fim do Mundial de 2020, Márquez ocupa o 14.º lugar na classificação dos pilotos, com 67 pontos, muito distante de Miguel Oliveira, 10.º classificado, com 100, e já vencedor de uma prova, o Grande Prémio da Estíria, na Áustria.